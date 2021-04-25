Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı - Son Dakika

Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı

25.04.2021 17:44
Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı, belediye ekiplerince koruma altına alındı. Sağlık kontrolleri yapılarak Köpek Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde bulunan bir evin bodrumuna yavru ayı girdi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekiplerince teslim alınan yavru ayı, belediyenin Köpek Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı. Gerekli muayenesi ve tedavisinin yapıldığını belirten belediye veteriner hekimi Hamza Ayar, yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ayar, yavru ayının Pazartesi günü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini de söyledi. - SAKARYA

Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı
Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı
Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı
Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Sakarya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evin bodrumuna giren yavru ayı koruma altına alındı - Son Dakika


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