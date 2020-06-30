Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı - Son Dakika

Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı

Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktıKAYSERİ'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı.

Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı

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KAYSERİ'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.

'BU DOĞAL OLUŞUMU NEDENİYLE KIYMETLİ BİR HAYVAN'

Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş, çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut, ancak tabii nadir görülüyor dedi.

'HAYVANIN SANSAR OLABİLECEĞİ SONUCUNA ULAŞTIK'

İskelet üzerinde yaptıkları çalışmaya değinen Düzler, Evcil kedi ile farklı bir hayvan yapısı ile karşılaştık. İskeletin açıkta kalan kısımlarından yola çıkarak kedigillerden olabileceğini düşündük. Sonrasında röntgenini çekerek, birtakım detaylara ulaştık. Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil. Yani 10'lu yıllarla ifade edilebilecek tarihi bir yapıya sahip diyebilirim ifadelerini kullandı.

'HAYVANIN 10 İLE 15 YIL ARASINDA YAŞININ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

İskeleti evinin bodrumunda bulan İbrahim Çeliker ise, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldik. Hocalarımız hayvana baktı. Hayvanın röntgeni çekildi. Kemik yapısı ve diş sayısı ile bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız da onayladı. Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında bir yaşının olduğunu söylediler. Ben kedi ile sansar olabileceğini söylemiştim. Sansar olduğuna karar verildi ifadesini kullandı.


Erciyes Üniversitesi, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı - Son Dakika

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