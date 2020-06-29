Evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu - Son Dakika

Evin bodrumunda odun ararken hayvan iskeleti buldu

KAYSERİ'de, kuaför İbrahim Çeliker (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık hayvan iskeleti buldu.

KAYSERİ'de, kuaför İbrahim Çeliker (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık hayvan iskeleti buldu. Çeliker, "Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Çeliker, Müze Müdürlüğü'nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Mangal yapacaktık, odun ararken elimize bu geldi. Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz. Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz. Bir de odunun üzerinde yapışıp kalması biraz ilginç. Kaç senelik olduğuna artık uzmanlar karar verir."

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Kocasinan, Kayseri, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:38 Kaynak: DHA

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