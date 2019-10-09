Evin bodrumunda yangın paniği
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangında 1 ton kömür, 400 kilo kuru üzüm ve atıl vaziyetteki eşyalar kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:42 Kaynak: İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangında 1 ton kömür, 400 kilo kuru üzüm ve atıl vaziyetteki eşyalar kül oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sulumağara Mahallesi'nde Ergin Keskin'in yaşadığı evin bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında 1 ton kömür, 400 kilo kuru üzüm ile atıl vaziyetteki eşyalar kül oldu. - GAZİANTEP
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