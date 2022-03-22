Evin çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
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Evin çatı katı alev alev yandı

22.03.2022 14:09
Evin çatı katı alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyü Camiyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Davut'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının ahşap olması nedeniyle bir anda alev topuna dönen 2 katlı binayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatı katındaki yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Evin çatı katı alev alev yandı
Evin çatı katı alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


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