Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde Bedri K. yeni tamir ettikleri evlerinin çatısının yağmurdan dolayı su sızdırıp sızdırmadığını kontrole gidince amcası Hasan K.'yi (60) çatı katında asılı halde buldu.

HEMEN KALP MASAJI YAPTI

İpi keserek amcasını yere indiren Bedri K., hemen kalp masajı yaptı. Olay sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Hasan K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.