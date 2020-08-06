Evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi

Evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin çatısında bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Evin çatısında bin 530 gram kubar esrar ele geçirildi KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin çatısında bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Erikli köyü Taşdibi mevkiinde H.K. isimli şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği yönünde Kom Şube Müdürlüğünce duyum alınması üzerine Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Balıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erikli köyü Taşdibi mevkiinde bulunan Z.K.'ya ait ev, eklentileri ve müştemilatında yapılan arama sonucunda evin çatısında 5 kilogramlık yağ bidonu, kilim üzerinde serili ve siyah poşet içerisinde bin 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 07:37

Kaynak: İHA

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