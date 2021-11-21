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Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

21.11.2021 09:28

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki katlı bir evde gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki katlı bir evde gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyü Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin Biçici'ye ait evin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gökçebey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekledi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak, Tepeköy, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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