Evin çatısında iple kendini astı
3 saat önce
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 4 çocuk babası emekli Mustafa A. (74), oturduğu evin çatı katında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:47 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde, 4 çocuk babası emekli Mustafa A. (74), oturduğu evin çatı katında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Hisar Mahallesi Yeşildirek Sokak'ta meydana geldi. Öğleden sonra oturduğu 3 katlı evin çatı katına çıkan Mustafa A.'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek istedi. Çatıya çıkanlar, Mustafa A.'yı iple asılı halde buldu. Olayın haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerden sonra Mustafa A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
- Sandıklı
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