Son Dakika Haberleri: Evin çatısında iple kendini astı
Son Dakika Güncel Haber

Evin çatısında iple kendini astı

3 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 4 çocuk babası emekli Mustafa A. (74), oturduğu evin çatı katında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Evin çatısında iple kendini astı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 4 çocuk babası emekli Mustafa A. (74), oturduğu evin çatı katında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Hisar Mahallesi Yeşildirek Sokak'ta meydana geldi. Öğleden sonra oturduğu 3 katlı evin çatı katına çıkan Mustafa A.'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek istedi. Çatıya çıkanlar, Mustafa A.'yı iple asılı halde buldu. Olayın haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerden sonra Mustafa A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

- Sandıklı
Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da feci olay: Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi Öldü sanılan küçük Hiranur, kazadan 37 gün sonra ilk kez görüntülendi Emekli öğretmen kalker kayalarını tarım kirecine dönüştürdü, taleplere yetişemiyor TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin çatısında iple kendini astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]