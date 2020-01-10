Evin çatısında kendisini astı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Yücel Ç. (23), evin çatısında kalasa bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Karasu'ya bağlı Limandere Mahallesi'nde, ailesiyle birlikte yaşayan Yücel Ç., evin çatısında kalasa bağladığı iple kendisini astı. Oğlunu asılı gören Dursun Ali Ç. ipi keserek, yere indirdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yücel Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin ailesi ve yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma, Yücel Ç.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.