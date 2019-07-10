Son Dakika Haberleri: Evin çatısından düşen adam hayatını kaybetti
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Evin çatısından düşen adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Kayseri'de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Evin çatısından düşen adam hayatını kaybetti, System.String[]
Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
Kayseri'de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Cem Sokak'ta meydana geldi. Ş.T(35) isimli şahıs, evinin çatısından bahçeye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen Ş.T'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
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