Evin çatısından düşen adam hayatını kaybetti
1 saat önce
Kayseri'de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
'de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün Melikgazi
ilçesine bağlı Karacaoğlan
Mahallesi Cem Sokak'ta meydana geldi. Ş.T(35) isimli şahıs, evinin çatısından bahçeye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen Ş.T'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
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