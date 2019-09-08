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Evin çatısından düşen yaşlı kadın öldü

58 dakika önce

Evin çatısından düşen yaşlı kadın öldü Adana'da salça bulunan çatıya çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybettiADANA - Adana'da salça bulunan çatıya çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.

Evin çatısından düşen yaşlı kadın öldü

Adana'da salça bulunan çatıya çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da salça bulunan çatıya çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, iki katlı evin ikinci katında oturan 83 yaşındaki Zekiye Kayakıran dama çıktı. Bir süre sonrada düşerek yaralandı. Yaşlı kadının birinci katta oturan gelini ses duyunca dışarı çıktığında kayınvalidesinin yerde kanlar içinde yattığını görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Bu orada polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Damda inceleme yapan polis yaşlı kadının damdaki salçaları kontrol etmeye çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. Yaşlı kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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