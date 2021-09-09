Evin çatısından gelen çıtırtıya koştular! Polis ekipleri dev yılanı zor kontrol altına aldı

Vahşi hayvanların yoğunlukta yaşadığı Hindistan'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Mumbai kentinde bir eve giren dev piton yılanının polis tarafından kontrol altına alındığı hareketli anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerdeki onlarca kişi de pitonu canlı görmek için birbirleriyle yarıştılar.

YILANI ÇIKARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Mumbai'nin Dharavi bölgesinde bir eve giren 6 metrelik devasa piton görenleri hayrete düşürdü. Dev pitonla karşılaşan ev halkı durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tahta bir kirişin etrafına sarılan devasa yılanı çıkarmak için adeta seferber oldu.

ÇIPLAK ELLE TUTTU

Polis Memuru Murlidhar Jadhav, uzun uğraşlar sonucunda Hint kaya pitonunu çıplak elleriyle kirişten ayırmayı başardı. Memur, bacaklarında kırık olmasına rağmen kurtarma görevini başarıyla gerçekleştirdi. 6 metrelik devasa pitonun doğal ortamına bırakıldığı açıklandı.

TWİTTER'DAN DA PAYLAŞILDI

Mumbai Polisi resmi Twitter adresinden piton kurtarma operasyonunu paylaşarak şunları dedi:

Polis memuru bacağının kırık olmasına rağmen pitonu kurtardı ve doğal ortamına bırakmayı başardı.