Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında geçen yıl karantina döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" konserleri bu yıl da sürecek.

Son Dakika › Kültür Sanat › Evin Caz Hali konserleri bu yıl da devam edecek - Son Dakika

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