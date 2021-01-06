Evin Caz Hali konserleri bu yıl da devam edecek - Son Dakika

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında geçen yıl karantina döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" konserleri bu yıl da sürecek.
Konserler serisinin 2021 yılındaki ilk etkinliğini Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo gerçekleştirecek.
Konser 28 Ocak saat 18.00'de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
Kaynak: AA
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