Evin damında 31 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Evin damında 31 kök kenevir ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin damında 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin damında 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan araştırmada, Günyurdu Mahallesi'nde 1 şüpheli şahsın evinin damında yasadışı kenevir ekimi yaptığının bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheli şahsın evinin damında 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor