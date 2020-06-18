Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler - Son Dakika

Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler

Gaziantep'te 223 kök hint keneviri ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te evlerinin damına sera kurup hint keneviri yetiştirildiği belirlenen beş ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yaplan operasyonda dikili vaziyette 223 kök hint keneviri ele geçiril, 5 şüpheli şahıs gözaltında alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde beş ayrı adresin damında küçük çaplı sera kurulup hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, bahsi geçen adreslerin damlarında gizlenmiş küçük seralarda dikili vaziyette bulunan hint kenevirleri için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 223 kök hint keneviri ile 140 gr uygulanır esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı vurgulandı.