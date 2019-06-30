Evin damından inmeye çalışırken düşen yaşlı adam öldü
53 dakika önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
'nın Halfeti
ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine bağlı Rüştüye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre evin damından inmeye çalışan 70 yaşındaki Ahmet Güler
, dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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