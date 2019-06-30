Son Dakika Haberleri: Evin damından inmeye çalışırken düşen yaşlı adam öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Evin damından inmeye çalışırken düşen yaşlı adam öldü

53 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Evin damından inmeye çalışırken düşen yaşlı adam öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine bağlı Rüştüye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre evin damından inmeye çalışan 70 yaşındaki Ahmet Güler, dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
Ahmet Güler, Halfeti, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:15:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin damından inmeye çalışırken düşen yaşlı adam öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]