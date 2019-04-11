Son Dakika Haberleri: Evin Demirhan Avrupa Üçüncüsü!

Evin Demirhan Avrupa Üçüncüsü!

17 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı.

Evin Demirhan Avrupa Üçüncüsü!, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı. 

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu. 

Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 
Avrupa, Evin Demirhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı Son Dakika! YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin Demirhan Avrupa Üçüncüsü!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]