Evin Demirhan Avrupa Üçüncüsü!
17 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.
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