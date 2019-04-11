Evin Demirhan Bronz Madalya Kazandı
53 dakika önce
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:16 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan
bronz madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi kadınlar 50 kiloda temsil eden Evin Demirhan, bronz madalya mücadelesinde Azeri Turkan Nasirova ile karşılaştı. Rakibini 10-3 mağlup eden Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
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