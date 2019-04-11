Son Dakika Haberleri: Evin Demirhan Bronz Madalya Kazandı

Evin Demirhan Bronz Madalya Kazandı

53 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan bronz madalya kazandı.

Evin Demirhan Bronz Madalya Kazandı, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 50 kiloda temsil eden Evin Demirhan, bronz madalya mücadelesinde Azeri Turkan Nasirova ile karşılaştı. Rakibini 10-3 mağlup eden Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:16 Kaynak: DHA
Spor
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