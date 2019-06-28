Son Dakika Haberleri: Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu
Son Dakika Spor Haber

Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu

1 saat önce

Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu, System.String[]
Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03 Kaynak: DHA
Belarus, Avrupa, Evin Demirhan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA, Milan'ı Avrupa'dan men etti Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler! Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! Adem Büyük Galatasaray'da

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 22:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]