Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu
1 saat önce
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Belarus
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa
Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden miili güreşçi Evin Demirhan
, Danimarkalı rakibi Anna Lukasiak'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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