Evin Demirhan'dan bronz madalya
1 saat önce
Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:22 Kaynak: AA
Milli güreşçi Evin Demirhan
, 2019 Avrupa
Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, Danimarkalı Anna Lukasiak ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
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