Son Dakika Haberleri: Evin Demirhan'dan bronz madalya
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Evin Demirhan'dan bronz madalya

1 saat önce

Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

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Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, Danimarkalı Anna Lukasiak ile karşılaştı.
Rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:22 Kaynak: AA
Avrupa, Evin Demirhan, Spor
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