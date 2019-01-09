Evin Deposuna Giren Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde bir evin deposuna kazma ile kırarak içeri giren iki kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi'nde Mustafa Taşçı'ya ait evin deposuna kimliği belirsiz iki kişi girdi.
Deponun kapısını kazma ile kırarak giren kişiler, eski bilgisayar malzemelerini çalmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa Taşçı'nın babası Metin Taşçı'nın depoya gelmesiyle telaşa kapılan hırsızlar, aldıkları malzemeleri bırakarak kaçtı.
Ev sahibi durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, depoda bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Depo sahibi Mustafa Taşçı, mahallede daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, hırsızlığın önüne geçmek için depoya güvenlik kamerası taktıklarını ifade etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise hırsızlık girişimindeki şüphelilerin deponun kapısını kazma ile kırarak girdikleri görülüyor.