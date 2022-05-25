Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı - Son Dakika
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Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı

25.05.2022 16:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

Ortakent Mahallesi'nde bir evin deposuna dün yılan girdi. Deponun önüne süt koyarak yılanı çıkarmaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirildi. Bölgeye ulaşan ekipler özel aparat yardımıyla, yılanı yakaladı. Ekiplerce yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.


Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
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Kaynak: DHA

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