EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI - Son Dakika
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EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI

25.05.2022 22:30

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin deposuna giren yılanı itfaiye ekipleri özel aparatla yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

Ortakent Mahallesinde bir evin deposuna dün yılan girdi. Deponun önüne süt koyarak yılanın çıkarmaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirildi. Bölgeye ulaşan ekipler özel aparatlar yardımıyla, yılanı yakaladı. Ekiplerce yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI
EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI
EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI
EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Bodrum, Yılan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİN DEPOSUNA GİREN YILANI İTFAİYE YAKALADI - Son Dakika


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