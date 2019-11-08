Son Dakika Haberleri: Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu
Son Dakika Güncel Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

7 saat önce

BURSA'da, bir evin deposunda çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu, System.String[]
BURSA'da, bir evin deposunda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'nde Ömer B.'ye ait evin depo kısmında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alınırken, mahalledekiler çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.


- Bursa
İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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