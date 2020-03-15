Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Yerel Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

6 saat önce

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki hurda eşyaların olduğu depoda çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki hurda eşyaların olduğu depoda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yeni Mahalledeki 420. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Nihat K.'ya ait bir evin bahçesinde bulunan hurda eşya dolusu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, kısa sürede depoyu etkisi altına alırken, etrafındaki ağaçlara da sıçradı.

Yükselen alevleri görenler itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Yangında depodaki hurda malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

Kırıkkale, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
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