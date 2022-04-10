Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü

10.04.2022 16:53
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evin deposunda bulunan yaklaşık bin adet tüpten bazılarının patlamasıyla ev alev topuna döndü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evin deposunda bulunan yaklaşık bin adet tüpten bazılarının patlamasıyla ev alev topuna döndü. Olayda can kaybı olmazken, facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan mezrasında mesken olarak kullanılan Mehmet Ceylan isimli vatandaşın evinin giriş katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tüp bayisi yaklaşık bin adet piknik ve büyük ebatlarda tüpü burada muhafaza altına aldı. Öğlen saatlerinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Art arda patlayan tüplerle ile depo alev topuna döndü. Köylülerin 112 komuta merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine Acil Sağlık, jandarma, Bağlar ve Kayapınar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yangını söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Patlamada şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Mahalle Muhtarı Necat Başaran, evin Mehmet Ceylan isimli vatandaşın olduğunu söyledi. Başaran, yaklaşık 3 ay önce Ceylan'ın arkadaşı olan bir firma sahibi, buranın boş ambar olmasından dolayı rica edip tüplerini buraya getirdiğini ifade etti. Muhtar Başaran, "O da yok dememiş. Daha sonra burayı depo olarak kullanmak için ruhsat alacağını söylemiş. Birbirlerini bugüne dek idare etmişler. Bugün öğlen vakti patlama oldu. Bin civarında tüp deniliyor. Göz ile gördüğüm kadarıyla 700 civarında tüp var. Büyük tüpler doluymuş. Küçüklerde 40 civarında doluymuş. İtfaiye kısa sürede müdahale ettiği için köy büyük bir faciadan kurtarıldı" dedi. - DİYARBAKIR

Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Patlama, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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