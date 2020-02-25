Evin deposundan 25 bin TL'lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evin deposundan 25 bin TL'lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Evin deposundan 25 bin TL'lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı

11 dakika önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin deposundan 25 bin TL'lik malzeme çalan şahıs tutuklandı.

Evin deposundan 25 bin TL'lik malzemeyi çalan şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin deposundan 25 bin TL'lik malzeme çalan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesinde bir kişinin evinin alt katında bulunan deponun demir kapısı kırılarak içerisinde bulunan 1 adet patpat cinsi araç, 2 adet tırpan motoru, 2 adet odun kesme motoru, 1 adet üfleme motoru ve 1 adet matkap olmak üzere piyasa değeri 25 bin TL olan malzemeler çalındı. Malzemeleri çalınan şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma JASAT ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığının yapmış oldukları inceleme sonucunda hırsızlığı M.S. isimli şahsın yaptığını tespit etti.


Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda çalınan malzemeleri ele geçirirken, hırsızlık şüphelisi M.S. isimli şahıs bir gün önce başka suçtan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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