Evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, Esmahanım köyündeki bir evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:28 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, Esmahanım köyündeki bir evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı.
2 rengin birleştiği Karadeniz havadan görüntülendi! Klonlanmış IMEI numaralarıyla kullanılan cep telefonları, 4 ay içerisinde iletişime kapatılacak 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi