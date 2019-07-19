Son Dakika Haberleri: Evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı
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Evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı

52 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, Esmahanım köyündeki bir evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, Esmahanım köyündeki bir evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Evin dere yatağına yıkılışı cep telefonu kameralarına yansıdı
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:28 Kaynak: AA
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2 rengin birleştiği Karadeniz havadan görüntülendi! Klonlanmış IMEI numaralarıyla kullanılan cep telefonları, 4 ay içerisinde iletişime kapatılacak 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi

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