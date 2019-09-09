Son Dakika Haberleri: Evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

ANKARA'da, kontrolden çıkıp, apartmanın zemin katındaki evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]

ANKARA'da, kontrolden çıkıp, apartmanın zemin katındaki evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Keçiören ilçesinde meydana geldi. Yasin Ç. yönetimindeki 06 BL 4381 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir Caddesi üzerinden yokuş aşağı seyrederken, kontrolden çıktı. Seval Caddesi'ne doğru hızla ilerleyen araç, önce kaldırıma ardından da cadde üzerindeki Umut Apartmanı'nın zemin katındaki dairenin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında delik açılırken, sürücü Yasin Ç. yaralandı. Gürültüyle yatağından fırlayan ev sahibi Sıtkı Güler'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yasin Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YATAKTAN DÜŞTÜM'

Kaza sırasında evde yattığını belirten ev sahibi Sıtkı Güler, çarpmayla yatağından düştüğünü söyledi. Güler, "Olayın ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra dışarı çıktık, bizde bir sorun yoktu ama şoför yaralanmıştı" dedi.

Evde hasar tespiti yapan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir, Keçiören, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce polise yumruk attı, sonra kendini kesti
Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sahte bilet uyarısı Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:28:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]