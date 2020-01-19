Evin duvarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evin duvarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Evin duvarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu sürücü İ.E. yaralandı.

Evin duvarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu sürücü İ.E. yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Sülüklü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan İ.E. yönetimindeki 22 M 4078 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, sürücü İ.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.E. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Ev sahibi Halil Uyan, içerde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarına evin duvarına minibüsün çarptığını gördüklerini söyledi. Minibüs, polisin incelemesinin ardından otoparka götürüldü.


Büyük Cami Mahallesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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