Evin duvarında fark edilen '65 Milyon yıllık' dev fosil müzeye alındı
Duvar taşı olarak kullanılan 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili, ekipler tarafından duvardan sökülerek müzeye götürüldü
ADIYAMAN - Adıyaman
'da bir evin duvarında taş olarak kullanılan ve 65 milyon yıllık olduğu iddia edilen dev salyangoz fosili sökülerek müzeye götürüldü.
Tarihi zenginliği ile gündemden düşmeyen Adıyaman, yine ilginç bir haber ile gündeme geldi. Gölbaşı
İlçesi Çelik Köyünde bir evin duvarında 65 milyon yıllık dev salyangoz fosili çıktı. Evin su basma kısmında 12 yıldan beri duvar taşı olarak kullanılan 49 santim uzunluğunda, 36 santim genişliğindeki dev salyangoz fosili Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından duvardan sökülerek, müzeye taşındı. Günümüzde salyangoz boyutunun 7-8 santim iken, bulunan fosil boyutuyla kendine hayran bıraktı.
Adıyaman Müzesinde sergilenen salyangoz fosilinin medyada haber olarak yer almasının ardından Mehmet Çetiner
isimli vatandaş, kendi evinin duvarında aynı şekilde bir taşın olduğuyla ilgili Adıyaman Müzesine bilgi verdi.
Müze yetkilileri, bu ihbar üzerine belirtilen eve giderek duvardaki salyangoz fosilini inceledi. 2007 yılında bağ evin su basmasına kullanılmak üzere Haydarlı
Köyü'nden getirilen taşı parçalayan Mehmet Çetiner, salyangoz fosilini duvar taşı olarak kullandı. 12 yıl boyunca duvarda taş olarak kullanılan salyangoz fosili, Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinden söküldü.
Ekipler duvarda iki parça halinde bulunan salyangoz fosilini duvardan çıkartıktan sonra vatandaşın evinin duvarını yeniden ördü.
Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asur kaynaklarında 'nehir kenarındaki kent' olarak geçen Gölbaşı İlçesindeyiz. 15 Gün önce Adıyaman Müzesi'nde sergilenen salyangoz fosiliyle ilgili medyada ki haberler üzerine Gölbaşı İlçesinde bulunan Mehmet Çetiner adlı şahıs bizi arayarak evinin temelinde Adıyaman Müzesinde ki fosile benzer fosil olduğunu söyledi. Biz bu ihbar üzerine Adıyaman'dan yola çıkarak Çelik Köyü'ne geldik. Çelik Köyü'ndeki temele baktığımızda ise Adıyaman Müzesi'nde bulunan fosile benzer olduğunu gördük. Adıyaman Müzesi'ndeki fosille benzerliğinden dolayı 65 milyon yıllık olduğunu düşünmekteyiz" dedi.
Ev sahibi Mehmet Çetiner, kendisinin normal taş olarak duvarda kullandığını ve salyangoz fosili olduğunu bilmediğini dile getirdi.