Son Dakika Haberleri: Evin Duvarında Salyangoz Fosili Bulundu

Evin Duvarında Salyangoz Fosili Bulundu

35 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu.

Evin Duvarında Salyangoz Fosili Bulundu, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Çelik köyünde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında, 49 santimetre uzunluğunda, 36 santimetre genişliğinde salyangoz fosili tespit etti.

Yaklaşık 12 yıldır duvar taşı olarak kullanıldığı belirlenen iki parça halindeki dev fosil, bulunduğu yerden sökülerek müzeye taşındı. Ekipler, Çetiner'in duvarını da yeniden ördü.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fosilin 65 milyon yıllık olduğunu düşündüklerini belirterek, "Salyangozun günümüzdekilerden çok daha büyük olması da şaşırtıcı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Mehmet Çetiner, Adıyaman, Güncel
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