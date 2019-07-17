Son Dakika Haberleri: Evin duvarındaki yazıları kimse anlayamadı: Hayretle okumaya çalıştılar
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Evin duvarındaki yazıları kimse anlayamadı: Hayretle okumaya çalıştılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 70 yaşındaki bir vatandaş, iskeleye çıkıp evinin duvarına yazdığı yazıları görenler şaşkına döndü.

Evin duvarındaki yazıları kimse anlayamadı: Hayretle okumaya çalıştılar, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 70 yaşındaki bir vatandaş, iskeleye çıkıp evinin duvarına yazdığı yazıları görenler şaşkına döndü. Yazıyı okumak isteyenler ise anlam veremedi.

Camiatik Mahallesi'ne bağlı Cumhuriyet Caddesi ile Doğanca Çeşme Sokak bitişindeki 3 katlı bir evin duvarına yazılan yazılar görenlerin dikkatini çekti. Yoldan geçen vatandaşlar, yazıyı hayretle okuyarak, anlamaya çalıştı. Ev sahibi 70 yaşındaki M.B.'nin tahtadan yaptığı iskeleye çıkarak, boya fırçasıyla duvara yazdığı öne sürülen yazılar şaşırtıcı olarak karşılandı.

Yazının dikkatini çektiğini ifade eden Hüseyin Çetinkaya, "Buradan dün geçtiğimde bu yazı yoktu. Bugün yoldan geçerken gördüğüm duvara yazılan yazı dikkatimi çekti. Şaşkınlık içinde anlamaya çalışıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ
Cumhuriyet Caddesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:38 Kaynak: İHA
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