Son Dakika Haberleri: Evin Duvarını Delip Hırsızlık Yaparken Yakalandılar

Evin Duvarını Delip Hırsızlık Yaparken Yakalandılar

1 saat önce

Bursa'da iki katlı bir ikametin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalışan 7 şüpheli jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Evin Duvarını Delip Hırsızlık Yaparken Yakalandılar, System.String[]
Bursa'da iki katlı bir ikametin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalışan 7 şüpheli jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım'a bağlı Vakıf Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, M.K.'nın iki katlı evinin duvarının bir insan girebilecek şekilde delinmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine evi kontrol eden ekipler, 7 kişinin kaçmaya çalıştığını tespit etti. E.A, U.Ü., K.A., M.A., V.O., M.T. ve Y.A. isimli şüpheliler kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Yıldırım, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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