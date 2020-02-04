Evin garajında ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evin garajında ceset bulundu - Son Dakika

Evin garajında ceset bulundu

16 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin garajında erkek cesedi bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin garajında erkek cesedi bulundu.

Karabük- Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkisi Çıraklar köyünde, kış aylarında kullanılmayan 3 katlı evin kapısı açık kalan garajında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cevat Akçal (63) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Evin etrafında güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.

Ceset, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evin garajında ceset bulundu

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brad Pitt'in Meghan Markle göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evin garajında ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]