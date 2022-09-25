Evin garajında ölü bulundu - Son Dakika
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Evin garajında ölü bulundu

25.09.2022 11:00
Evin garajında ölü bulundu

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yaşayan Nural Temiz (57), evinin garajında ölü bulundu.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yaşayan Nural Temiz (57), evinin garajında ölü bulundu.

İlçede dün sabah saatlerinde Nural Temiz, çalıştığı iş yerine gitmeyince, mesai arkadaşları durumu ailesine haber verdi. Aile fertlerinin aramalarında Nural Temiz, evinin garajında hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Temiz'in öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Temiz'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, Temiz'in ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evin garajında ölü bulundu - Son Dakika

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