Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş Köyünde evin garajında bulunan LPG'li otomobilin yüksek sesle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar köydeki evlerin birinden dumanların yükseldiğini gördü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan vatandaşların çabaları sonuç vermeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalede bulunan ekipler bir sonra yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken ev ise maddi hasar gördü.

Kaynak: İHA

Edirne, Enez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evin garajındaki LPG'li otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.