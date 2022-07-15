Evin garajındaki LPG'li otomobil yandı - Son Dakika
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Evin garajındaki LPG'li otomobil yandı

15.07.2022 17:16

Evin garajındaki LPG'li otomobil yandı Edirne'nin Enez ilçesinde evin garajındaki otomobil yüksek sesle patlaması sonucu alevlere teslim oldu.

Evin garajındaki LPG'li otomobil yandı

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde evin garajındaki otomobil yüksek sesle patlaması sonucu alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş Köyünde evin garajında bulunan LPG'li otomobilin yüksek sesle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlama nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar köydeki evlerin birinden dumanların yükseldiğini gördü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan vatandaşların çabaları sonuç vermeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalede bulunan ekipler bir sonra yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken ev ise maddi hasar gördü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Edirne, Enez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin garajındaki LPG'li otomobil yandı - Son Dakika

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