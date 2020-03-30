Son Dakika › Güncel › Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler - Son Dakika
Evin girişini brandayla kapatıp, kahveye çevirdiler
6 saat önce
MERSİN'in Anamur ilçesinde bir evin giriş kısmını branda ile kapatarak kahveye dönüştüren 9 kişiye 9 bin TL para cezası kesildi.
MERSİN'in Anamur ilçesinde bir evin giriş kısmını branda ile kapatarak kahveye dönüştüren 9 kişiye 9 bin TL para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlı ekipleri, ilçeye bağlı Emirşah Mahallesi'nde bir evin önünün branda ile kapatıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, evin önünün brandayla kapatılarak kahveye dönüştürüldüğünü tespit etti. Burada oyun oynayan 8 kişi ile ev sahibine toplam 9 bin TL idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:10 Kaynak: DHA
Son Dakika Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti