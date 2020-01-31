Evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanlar kurtarıldı - Son Dakika

Evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanlar kurtarıldı

6 saat önce

OSMANİYE'de, 2 katlı evin havalandırma bacasından 8 metre aşağıya düşerek 3 gün mahsur kalan iki tavşan, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarılı.Olay, Yeni Mahalle 13020 Sokak'ta meydana geldi.

Evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanlar kurtarıldı, System.String[]

OSMANİYE'de, 2 katlı evin havalandırma bacasından 8 metre aşağıya düşerek 3 gün mahsur kalan iki tavşan, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarılı.

Olay, Yeni Mahalle 13020 Sokak'ta meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Recep Mert Gültekin (12), yaz tatilinde beslemeye başladığı, 'Karamel' ve 'Maviş' isimlerini verdiği tavşanlarının havalandırma bacasından aşağıya düştüğünü fark edince ailesinden yardım istedi. 3 gün boyunca kurtarmada başarılı olamayınca Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile iletişime geçti. Olay yerine gelen Veteriner Hekim Ali Laçinbala havalandırma boşluğunun açık olan kısmını biraz daha kırarak genişlettikten sonra, tavşanları bir ip ucuna bağladığı balık ağı ile çıkartmayı denedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İki bina arasındaki ara katta mahsur kalan tavşanlar, yakalama aparatıyla da bulundukları yerden alınamadı. Bir çok yöntem denenmesine rağmen bulundukları yerden çıkartılamayan ve bir hayli korktukları anlaşılan tavşanlar, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından baca içerisinden çıkartılabildi. Muayene edilen ve sağlık durumları iyi olduğu anlaşılan tavşanlar, havuç verilerek beslendi.

4 SAATTE KURTARILDI

Veteriner hekim Ali Laçinbala, "Önce erkek tavşanımız ardından dişi olan tavşanımız havalandırma deliğinden  düşmüş. Bir gün kadar orda kalmışlar. Bir kova ile su ve havuç verilmiş ve kendi çabalarıyla ailemiz kurtarmaya çalışmış, ancak yakalayamamışlar. Bizler de balık ağı ile kurtarmayı denedik, duvarları kırıp pencereleri söktük. Çok zor bir noktadaydılar, üstten de alttan da ulaşılamayacak bir yerde, tam ortada kaldılar. En son demir parmaklıklar arasından ulaşarak bu tavşanları dört saatlik bir çalışma sonrasında kurtardık" dedi.

Tavşanlarına kavuşan ve çok mutlu olduğunu söyleyen Recep Mert Gültekin ise karamel ve maviş isimli tavşanlarını kurtaran ekibe teşekkür etti.


Hayvan Hakları Federasyonu, Yeni Mahalle, Recep Mert, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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