Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan - Son Dakika

Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan

Koçtaş, evlerde en büyük sorunlardan biri olan dağınıklığa çözüm olacak pek çok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan, System.String[]

Koçtaş, evlerde en büyük sorunlardan biri olan dağınıklığa çözüm olacak pek çok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, evlerin daha düzenli olmasını sağlayacak pratik düzenleme önerileri sunuyor. Sadece birkaç adımda evlerindeki dağınıklığa son vermek isteyenler için yüzlerce güzel fikir Koçtaş'ta bulunuyor.

Salon ve oturma odası için düzenleme çözümleri Koçtaş'ta

Evlerin en çok zaman geçirilen alanları olan salon ve oturma odalarının daha düzenli görünmesini birkaç adımda sağlamak mümkün oluyor. Pek çok elektronik ürünün kullanıldığı salon ve oturma odasındaki kabloların dağınık görünmesini engellemek için kablo düzenleyici kelepçeler kullanılabilir. L köşe ve kablo kanalı ile priz kablolarının dağınık görünmesini engellemek artık çok daha kolay oluyor.

Yatak örtüsü kullanımı hem alanı daha düzenli gösterirken nevresimlerin tozlanmasını da engelliyor. Makyaj kutusu ve organizerler ile makyaj masasının dağınık görüntüsünü ortadan kaldırılabiliyor.

Çocukların sıklıkla oynadığı oyuncakları bir saklama kutusuna, çok oynamadığı oyuncakları ise başka bir saklama kutusuna koyarak dağınıklığın önüne geçmek için gerekli olan kutu ve sepet çeşitlerine Koçtaş'tan ulaşmak mümkün oluyor. Ayrıca Koçtaş, çocuk gardıropları için de birçok düzenleme önerisi ve ürün seçeneği sunuyor. Çocukların sıklıkla giymediği giysileri, rafların arkalarına yerleştirerek oluşabilecek dağınıklığı azaltılabiliyor. Ayrıca alanın büyüklüğüne göre ek dolap ve raf sistemleri de kullanılabilir.

Çalışma odasının düzenli olması, verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Hem çalışma masasının hem de kitaplığın düzenini sağlamak için karton kutular ideal seçenekler arasında. Onlarca kitaplık seçeneğine ek olarak kitaplığını dilediği gibi tasarlamak isteyenler ise Koçtaş Youtube hesabından kendin yap kitaplık fikirlerini inceleyebilir.

Mutfak ve banyolar için düzenleme önerileri

Mutfaklarda düzen için, yemek yaparken bir yandan da alanın toplanması büyük önem taşıyor. Koçtaş'ta bulunan raf, sepet, havluluk, kavanozlar gibi mutfak aksesuarları ve dolap içi düzenleyicilerle çok kısa sürede düzenli bir mutfak alanı oluşturulabiliyor.

Koçtaş, banyo düzenini sağlayacak ürünleri aynı zamanda banyo dekorasyon fikirleriyle birleştiriyor. Koçtaş, banyoları güzelleştirirken aynı zamanda düzen sağlayacak çözüm önerileri de sunuyor. Banyolarda hem depolama alanı sağlayan hem de şık bir görünüm katan banyo dolapları, saklama kutuları, set üstü banyo aksesuarları, duş raf sistemleriyle düzenli bir banyo için tüm çözümleri tek çatı altında Koçtaş'ta bulunuyor.

Düzenli evler için gerekli tüm ürünlere, sıfır tolerans önlemleriyle açılan Koçtaş mağazalarından, Koçtaş Çözüm Merkezi'nden, Koçtaş mobil uygulamasından ve koctas.com.tr'den ulaşmak mümkün. Bu ürünlerle hayata geçirilecek güzel fikirlere ve çözüm önerilerine ise Koçtaş Yaşayan Evler Blog, Koçtaş sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Youtube, Makyaj, Koçtaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz İnsan ekmek kapısına bunu yapar mı? Temizlediği evlerde hırsızlık yapan kadın yakalandı Michelle Obama'dan Donald Trump'a sert eleştiri: Ülkemiz için yanlış başkan Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu         
12:45
Arkadaşını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Ellerini ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım Arkadaşını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Ellerini ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım         
12:32
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı         
11:45
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:33
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak         
11:11
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu         
10:49
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak         
10:02
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı         
09:43
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor         
09:42
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı         
09:35
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı         
09:35
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı         
08:59
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak         
08:43
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi         
07:58
Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi! Eddie Newton dönüşüne sıcak bakıyor Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi! Eddie Newton dönüşüne sıcak bakıyor         
23:33
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi         
20:24
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle         
18:54
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 15:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei