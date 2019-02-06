Son Dakika Haberleri: Evin Holü Çöktü, 1 Metrelik Göçüğe Düşen Anne- Kız Yaralandı

Evin Holü Çöktü, 1 Metrelik Göçüğe Düşen Anne- Kız Yaralandı

4 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müstakil evin holü çöktü.

Evin Holü Çöktü, 1 Metrelik Göçüğe Düşen Anne- Kız Yaralandı, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müstakil evin holü çöktü. Bu sırada holde olan Güler Dinçol (59) ve kızı Fatmagül Dinçol (29) oluşan 1 metrelik göçüğe düşüp, yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Umurlu Mahallesi, 1027 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre geçmiş yıllarda altında foseptik bulunan müstakil evin holünde çökme meydana geldi. Bu sırada holdeki lavaboda abdest alan Güler Dinçol ve kızı Fatmagül Dinçol, 1 metre derinliğindeki göçüğe düşüp yaralandı. Gürültüyü duyan komşuları  durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapı kilidini kırarak girdikleri evdeki anne-kızı, göçükten kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne-kız, tedaviye alındı. Anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Meydana gelen göçüğün foseptik çukurundan kaynaklandığı düşünülüyor.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:52 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Abdest Alırken Çukura Düştü "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 11:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin Holü Çöktü, 1 Metrelik Göçüğe Düşen Anne- Kız Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]