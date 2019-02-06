Son Dakika Haberleri: Evin Holü Çöktü: 2 Yaralı - Aydın

Evin Holü Çöktü: 2 Yaralı - Aydın

11 dakika önce

Aydın'da evin holünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da evin holünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Güler Dinçol (59), evin holündeki lavaboda abdest aldığı sırada çökme meydana geldi.

Güler, kızı Fatmagül Dinçol (29) ile çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.

Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan anne ile kızı, 112 Acil Servis görevlilerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Komşulardan Necla Karaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lavabonun bulaşık çukuru vardı, orası çökmüş. Komşumuz abdest aldığı sırada olay meydana gelmiş. Kızı da yanından geçerken çukura düşmüş." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Umurlu, Efeler, Aydın, Güncel
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