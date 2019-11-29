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Evin içinde bulunan kuyuya inerken düştü ağır yaralandı
6 saat önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evin içinde bulunan su kuyusuna merdiven yardımıyla inmeye çalışan yaşlı adam merdivenin kırılması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evin içinde bulunan su kuyusuna merdiven yardımıyla inmeye çalışan yaşlı adam merdivenin kırılması sonucu ağır yaralandı.
Olay, ilçenin Yenimahalle Lazlar Sokağı'ndan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Hüsnü Karaali adlı şahıs evin içinde bulunan su kuyusuna inmeye çalışırken merdivenin kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan Akçaabat itfaiye ekipleri, seyyar merdiven yardımıyla kuyuya inerek yaşlı vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken Karaali daha sonra hastanede tedavi altına alındı. - TRABZON
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