Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

30.11.2020 12:20
Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü Çay mahallesinde bulunan dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü Çay mahallesinde bulunan dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut, evinin çatısında 85 cm uzunluğunda dev yaban arısının yuvasını buldu. Muhtar Kurkut'un evinin çatısında ortaya çıkan 85 cm büyüklüğündeki yaban arısı yuvası görenleri şaşırtırken, muhtarın evinin çatı aralığındaki ahşabın altına arıların yaptığı yuva mahallelilerin ilgi odağı haline geldi. Evin sahibi Kurkut, yuvayı çatı aralığında şans eseri fark ettiğini söyledi.

Kurkut "Daha önceden evime giren dev yaban arılarını fark ettim. Bir yuvalarının olabileceğini tahmin ettim ve çatı katına çıkınca şans eseri buldum. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan yaptığım araştırma sonucunda dev yabani arı yuvası olduğunu öğrendim" dedi.

Bu tür dev yabanı arı yuvaları ile ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Kurkut, bulduğu yuvanın özelliğini yitirmeden bir müzede sergilenmesi için yetkililerden bu yuvayı almalarını veya kendisinin herhangi bir devlet kurumuna teslim edebileceğini ifade etti. - RİZE

Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor
Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor
Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor
Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor

Çamlıhemşin, Muhtar, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evin içindeki dev yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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