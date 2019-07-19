Evin iki odası yangında kül oldu
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında evin iki odası kül oldu.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde çıkan yangında evin iki odası kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin İnkur
Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına ev sahipleri tarafından büyümeden müdahale edildi. Alevlerin iki odayı sarması üzerine ev sahibi Şaban Güney
ve kardeşi Mustafa Güney
söndürmeye çalıştıkları sırada dumandan zehirlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi
Ünye İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi. Zehirlenen ev sahibi Şaban ve kardeşi Mustafa Güney'e sağlık ekiplerinin gelmesiyle ilk müdahale yapıldı. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ORDU
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