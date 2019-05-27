Son Dakika Haberleri: Evin'in cesedi gölette bulundu

Evin'in cesedi gölette bulundu

3 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu.

Evin'in cesedi gölette bulundu, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek'i arama çalışmalarından bugün sonuç alındı. Van'dan gelen jandarma, polis su altı ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri, Evin'in önceki gün düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkarttı. Karaya çıkartılan cesedin adli işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Küçük kızın yakınları ceset bulunduğu sırada sinir krizi geçirdi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:16 Kaynak: İHA
Erciş, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meslektaşı Kız Arkadaşını Öldüren Polis İfade Verdi: Önce O Silah Çekti Küçük Evin'in Cenazesini Gören Ailesi Baygınlık Geçirdi Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin'in cesedi gölette bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]