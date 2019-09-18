Evin kapısına dayanan yılan sürüsü şaşkına çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulaklı köyündeki bir evin kapısına dayanan yılan sürüsü ev sahibini şaşkına çevirdi.



İlçeye bağlı Bulaklı köyünde yaşayan Lezgin Aka, öğle saatlerinde evinden çıkarken hemen kapı girişinde yılan sürüsüyle karşılaştı. Kısa süreli şok yaşayan Aka, hemen eline aldığı cisimle yılanları uzaklaştırmaya çalıştı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Aka, daha sonra çocuklarına zarar vermesin diye yılanları sopayla etkisiz hale getirdi. Yılan sürüsünün karşısında şoka uğrayan Aka, "İşe gitmek için evden çıkacaktım. Evin dışarıdaki kapısını açar açmaz kapıda sürü halinde olaşan yılanları gördüğümde şok oldum. Hadi bir tane olsaydı tamam, bir sürü yılan kapıda duruyor. Hiç vakit kaybetmeden elime sopayı aldım ve yılanları uzaklaştırmak için çalıştım. Bu esnada her tarafta yılan çıkıyordu. Bunları gördükçe şoka uğradım. Çocuklarıma bir zarar gelmesin diye yılanların bazılarını korkuttum bazılarını da etkisiz hale getirdim" dedi. - HAKKARİ