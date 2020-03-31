Evin kapısını kilitleyip kendisine zarar veren adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca, polisin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evin kapısını kilitleyip kendisine zarar veren adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca, polisin... - Son Dakika

Evin kapısını kilitleyip kendisine zarar veren adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca, polisin...

6 saat önce

Evin kapısını kilitleyip kendisine zarar veren adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca, polisin son çaresi çilingir oldu Balkonda kafasını camlara vurup, eline geçirdiği eşyaları da sokağa fırlatan adam, yaklaşık 1 saat sonra eve çilingir yardımıyla girilmesiyle durdurulabildi Antalya'da...

Evin kapısını kilitleyip kendisine zarar veren adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca, polisin son çaresi çilingir oldu

Balkonda kafasını camlara vurup, eline geçirdiği eşyaları da sokağa fırlatan adam, yaklaşık 1 saat sonra eve çilingir yardımıyla girilmesiyle durdurulabildi

ANTALYA - Antalya'da sinir krizi geçirdiği ileri sürülen 59 yaşındaki adam, kendisini eve kitleyerek balkondaki camlara kafasını vurdu, eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca girilemeyen evdeki adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca devreye çilingir girdi. Kapının açılmasıyla birlikte sakinleştirilen adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 228 sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı belirtilen Fikret A. (59), evinin kapısını kilitledikten sonra balkona çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Kafasını cama vuran Fikret A., balkonda eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Son çare çilingir oldu

Apartmana gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması üzerine şahsı ikna etmek istedi ancak Fikret A.'nın işitme engellisi olduğu öğrenilince bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kendisine zarar vermeye devam eden adamın yakınlarında yedek anahtar olmadığı anlaşılınca bu sefer olay yerine çilingir istendi. Yaklaşık 1 saat sonrası kapı çilingir yardımıyla açılarak ekiplerin eve girişi sağlandı.

Fikret A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evin kapısını kilitleyip kendisine zarar veren adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca, polisin...

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:18 Kaynak: İHA

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